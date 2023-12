CorpoNation annoncé pour le 22 février

Publié le Jeudi 14 décembre 2023 à 10:40:00 par Cedric Gasperini

Ce rêve bleu...

Edité par Playtonic Friends et développé par le studio Canteen, CorpoNation: The Sorting Process est un jeu de gestion et de réflexion dans lequel vous jouez le rôle d'un technicien d'un labo de la Ringo CorpoNation. Vous devez jongler avec des échantillons génétiques, faire des modifications...Avec l'argent que vous gagnez vous payez vos factures... mais attention, certains employés corrompus tentent de vous corrompre également... c'est tentant mais risqué...Vous pourrez même jouer à un jeu de combat dans le jeu, et monter dans le classement mondial de la CorpoNation...Prévu sur Steam , le jeu sortira le 22 février prochain.