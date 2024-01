- Xbox Game Pass : les jeux du mois de janvier

Publié le Jeudi 4 janvier 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

De jolies choses

Close to the Sun (Cloud, Console et PC) – 3 janvier

Hell Let Loose (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 4 janvier

Assassin’s Creed Valhalla (Cloud, Console et PC) – 9 janvier

Figment (Cloud, Console et PC) – 9 janvier

Super Mega Baseball 4 (Cloud, Console et PC) – 11 janvier

We Happy Few (Cloud, Console et PC) – 11 janvier

Resident Evil 2 (Cloud, Console et PC) – 16 janvier

Those Who Remain (Cloud, Console et PC) – 16 janvier

Dead by Daylight: Chucky – Disponible dès maintenant

Hello Neighbor 2 Anniversary Update – Disponible dès maintenant

Sea of Thieves: Season Ten – Disponible dès maintenant

Sea of Thieves: Nightshine Parrot Pack – Disponible dès maintenant

Grand Theft Auto V (Cloud et Console) - 5 janvier

Garden Story (Cloud, Console et PC)

MotoGP 22 (Cloud, Console et PC)

Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC)

Persona 3 Portable (Cloud, Console et PC)

Tous les mois, le service Xbox Game Pass propose de nouveaux jeux et mises à jour. Pour rappel, le Xbox Game Pass est un service par abonnement accessible aux détenteurs de consoles Xbox et aux joueurs PC.Retrouvez ci-dessous la liste des jeux à venir ce mois-ci sur le Game Pass, mais aussi celle des jeux qui quitteront le service.Jeux à venir pour les détenteurs du Xbox Game Pass :Mises à jour et contenus téléchargeables :Les Avantages du Xbox Game Pass Ultimate :Ils nous quittent le 15 janvier :