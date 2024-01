- La malédiction, l'origine : découvrez la bande-annonce

Publié le Vendredi 5 janvier 2024 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

48 ans plus tard...

La malédiction, l'origine est un film réalisé par Arkasha Stevenson (la série « Legion ») d'après les personnages créés par David Seltzer, sur une histoire de Ben Jacoby (Newsflash) et un scénario de Tim Smith, Arkasha Stevenson et Keith Thomas.Il s'agit d'un préquel au film La malédiction de Richard Donner sorti en 1976, avec Gregory Peck et Patrick Troughton et qui avait reçu 3 nominations aux Oscars (il reçu celle de la meilleure musique de film).Dans La malédiction, l'origine, vous retrouverez à l'écran Nell Tiger Free (la série "Servant"), Tawfeek Barhom (La conspiration du Caire), Sônia Braga (Aquarius, Bacurau), Ralph Ineson (The Creator) et Bill Nighy (Love Actually).Le film sort le 10 avril 2024 au cinéma.Il raconte l'histoire d'une jeune américaine qui, envoyée à Rome pour entrer dans les ordres, se retrouve confrontée à une conspiration destinée à donner naissance à l'Antéchrist...