- Remnant Records, le premier jeu d'un nouveau studio français

Publié le Lundi 8 janvier 2024 à 09:45:00 par Cedric Gasperini

Peur à la française

Développé par le studio toulousain Noctiluca Studio, dont c'est le premier jeu, Remnant Records sortira le 23 janvier prochain. Il sera disponible sur PC, via Steam . Notez qu'il est d'ores et déjà disponible en accès anticipé.Remnant Records, c'est un jeu d'horreur, jouable jusqu'à 4 joueurs en coop, dans lequel vous allez explorer des lieux hantés et tenter de découvrir ce qui est arrivé aux esprits, pourquoi ils sont morts.Forcément, chaque mort fut violente et l'esprit est tourmenté. Et va tout faire pour vous empêcher de réunir suffisamment d'objets lui ayant appartenu étroitement, pour le faire partir via un exorcisme.Enfin bref, il va falloir réfléchir sans se faire dessus.