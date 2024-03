RPG Maker With annoncé pour cet automne

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 10:15:00 par Cedric Gasperini

NIS America a annoncé la sortie de RPG Maker With pour cet automne, sur Nintendo Switch et l'année prochaine sur PS4 et PS5.Nouvel opus d'une série bien connue des créateurs de jeux en herbe, RPG Maker Witch proposera de créer son propre jeu, à l'aide d'options, de pré-modèles, de contenus divers et variés.De nouvelles fonctionnaités sont annoncées, une interface intuitive, d'innombrables éléments mis à disposition des développeurs et la possibilité de partager en ligne ses projets et ses créations.A suivre de près.