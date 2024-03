- Abriss, le jeu de destruction, est sorti sur PS5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Abriss bus ?

Sorti en septembre sur PC, Abriss est désormais disponible sur PS5 et Xbox Series, au prix de 19,99 €. Le jeu s'inspire des œuvres surréalistes des artistes Zdzisław Beksiński et Hans Rudolf Giger, ce dernier n'étant rien d'autre que le créateur de la créature du film Alien.Le jeu est un mélange de construction et de déstruction. Niveau après niveau, vous allez devoir construire des édifices de plus en plus complexes pour, au final, les faire s'écraser sur des cibles données.Son ambiance sonore et visuelle est égakement inspirée de la musique électronique et l'architecture constructiviste et brutaliste allemandes.Pas certain que cette dernière phrase joue en sa faveur, cela dit...