- Stalker : la trilogie est dispo sur Xbox

Publié le Vendredi 8 mars 2024

Du tout bon

La trilogie S.T.A.L.K.E.R. est désormais disponible sur Xbox One et Xbox Series X|S. Ces FPS cultes des années 2000 uniquement disponibles sur PC jusqu'à maintenant, viennent de débarquer sur consoles Microsoft.Il s'agit de FPS se déroulant en Ukraine, aux abords de Tchernobyl, dans une réalité dystoptique où les radiations ont créé des anomalies et transformé des animaux en bêtes féroces. Au milieu de tout ça, vous évoluez dans l'espoir d'atteindre une pièce secrète, au beau milieu de la centrale, où, dit la légende, tous vos voeux seraient exaucés. Il faudra toutefois faire avec les bandits et factions hostiles qui sillonnent les lieux.Au menu, quelques améliorations, graphiques notamment, mais aussi un gameplay adapté à la manette. De quoi patienter en attendant l'arrivée de Stalker 2 prévue pour septembre prochain.Chaque épisode est proposé au prix de 19,99 € et la trilogie, au prix de 39,99 €.