- Taxi Life: A City Driving Simulator est sorti

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

On pourra arnaquer les clients ?

Développé par le studio Simteract et édité par NACON, le jeu Taxi Life: A City Driving Simulator est sort siur PC, PS5 et Xbox Series.On vous le rappelle, il vous met dans la peau d'un chauffeur de taxi qui possède sa propre compagnie et va devoir satisfaire ses clients tout en faisant avec la circulation de la ville espagnole de Barcelone.A vous de faire au mieux, au plus vite et gagner suffisamment d'argent pour vous développer. Outre vos courses, vous devrez également gérer votre compagnie : embauche de chauffeurs, achat de véhicules, choix des plages horaires et des quartiers à sillonner...Ecraser les gens ne sera, malheureusement, pas une option.