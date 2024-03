- Capcom en montre plus sur Dragon’s Dogma 2 et Kunitsu-Gami

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Alléchant ?

Capcom a tenu un "Capcom Highlights" en ligne, sorte de petite présentation durant laquelle deux jeux ont été montrés. Deux jeux prévus pour cette année, soit dit en passant.Le premier jeu, Dragon's Dogma, a dévoilé son outil d'insurgé. Notez que l'Insurgé est le personnage principal du jeu, et non pas un type qui râle contre tout et n'importe quoi. L'outil permettra de personnaliser son personnage.Le Pion, nom donné au compagnon qui accompagnera l'Insurgé et sera contrôlé par l'IA, a également été mis à l'honneur et peut être personnalisé.L'outil est d'ores et déjà disponible . Les créations pourront être transférées dans le jeu final, lors de sa sortie, toujours prévue pour le 22 mars.L'autre jeu est Kunitsu-Gami: Path Of The Goddess. Jeu solo, il se déroule sur une montagne envahie par des monstres appelés les Ikoku. Les joueurs incarnent Soh, un héros qui doit sauver les villageois qui habitent cette montagne. Il sera aidé de la Miko Yoshiro et devra combattre la corruption qui infecte le mont Kafuku. Le jeu est attendu pour cet été sur PC, Xbox Series et PS5.Une vidéo de gameplay a été diffusée.