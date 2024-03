- Tales of Kenzera: Zau se dévoile en vidéo

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Remplis ton Zau

Tales of Kenzera: ZAU est un nouveau jeu de plateformes développé par le studio Surgent Studios. Il est prévu pour le 23 avril sur PS5, Xbox Series, Nintendo Switch et PC. C'est EA qui édite le jeu.Uniquement solo, Tales of Kenzera: ZAU raconte l'histoire de Zau, et se déroule sur les terres de Kenzera. L'histoire s'inspire des contes bantous. Chaos et ordre s'opposent dans cette histoire qui parle de la perte d'un être cher et du chemin pour faire son deuil.Vous pourrez utiliser les pouvoirs cosmiques des masques du Soleil et de la Lune, et ainsi vaindre les esprits. Ils pourront aussi manipuler le temps, l'arrêter et mieux combattre leurs ennemis.Une nouvelle vidéo a été diffusée.