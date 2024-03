- Princess Peach: Showtime! en démo

Publié le Vendredi 8 mars 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

J'ai toujours rêvé d'être une princesse

Princess Peach: Showtime! sortira sur Nintendo Switch le 22 mars 2024. Bonne nouvelle, avant d'acheter le jeu, vous pouvez le tester gratuitement puisqu'une démo est désormais disponible sur le Nintendo eShop.Pour rappel, dans le jeu, vous allez devenir une princesse. Et pas n'importe laquelle : la Princesse Peach. Elle doit ici s’allier avec Stella qui veut sauver le Théâtre de l'Étincelle dont elle est la gardienne, de l’infâme Syrah et sa Grappe maléfique. Grâce au pouvoir de l’Étincelle, Peach pourra se transformer et entrer sur scène de façon différente à chaque fois, comme par exemple Peach Ninja et Peach Western. Le but est de sauver le spectacle..Et forcément, chaque costume permettra à Peach de s'équiper d'armes spéciales et d'obtenir des capacités uniques. Avouez que ça vous excite, de changer de robe à loisir.