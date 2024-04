- King Arthur: Legion IX, un nouveau RPG tactique pour le 9 mai

Publié le Vendredi 5 avril 2024 à 11:15:00 par Cedric Gasperini

Excaliburn

Signé NeocoreGames, King Arthur: Legion IX est un stand alone se déroulant dans l'univers des Knight's Tale, et plus particulièrement dans celui du dernier jeu du studio, King Arthur.Ce RPG tactique Dark Fantasy vous plonge dans une version sombre et désolée du mythe des légendes arthuriennes.Ici, vous allez diriger Gaius Julius Mento, à travers sa quête du Royame d'Avalon.Nouvelle histoire, nouveaux héros inédits, au nombre de 6, choix moraux, gestion des hommes... King Arthur: Legion IX vous entraîne dans une aventure tragique et violente.Le jeu est attendu pour le 9 mai, sur Steam