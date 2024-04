Deadpool & Wolverine : la bande-annonce 2

Publié le Lundi 22 avril 2024 à 10:00:00 par Cedric Gasperini

Ça va chier

Wolverine se remet de ses blessures lorsqu'il croise le chemin de la grande gueule, Deadpool, qui a voyagé dans le temps pour le soigner dans l'espoir de devenir amis et de faire équipe pour vaincre un ennemi commun.

Deadpool est retrouvé dans son univers par le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), une organisation dont la mission est de surveiller les différentes réalités du multivers et tenter de maintenir les interférences temporelles. L'agent M. Paradox lui propose l'opportunité de devenir un véritable héros parmi ceux du MCU. Dans son périple, il croise la route de l'indomptable mutant Wolverine…

Deadpool & Wolverine sort le 24 juillet prochain, au cinéma, et réunira la paire qu'on attendait depuis longtemps, Ryan Deadpool Reynolds et Hugh Wolverine Jackman. Ajoutez Lewis Tan, Emma Corrin, Matthew Macfadyen, Karan Soni, Leslie Uggams, Morena Baccarin.Le film est signé Shawn Levy, à qui l'on doit la trilogie La Nuit au Musée, mais aussi Real Steel (avec Hugh Jackman) ou Free Guy et Adam à travers le temps (avec Ryan Reynolds).On vous livre les deux synopsis trouvés sur le net :et :Mais en tout cas, la bande-annonce donne envie :