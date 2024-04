Gigantosaurus: Dino Sports, un Party Game annoncé sur PC et consoles

Publié le Lundi 22 avril 2024 à 10:30:00 par Cedric Gasperini

Avec des écailles

Gigantosaurus: Dino Sports va vous permettre de retrouver tous les dinos stars de la série Gigantosaurus, Rugo, Mazu, Terminonator, Tiny, Ayati, Totor et j'en passe, dans différents petits jeux liés au sport.Jouable en solo ou jusqu'à 4 joueurs, Gigantosaurus: Dino Sports propose 8 épreuves parmi lesquelles la natation, la course de haies, l'escalade, le plongeon, 1-2-3 Soleil, course glacée, course aquatique...A sortir le 28 juin sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4, PS5 et Nintendo Switch.On vous laisse découvrir ça en vidéo. Si vous avez des mômes à la maison, ça devrait le faire.