Arena Breakout: Infinite, le nouveau FPS militaire débarque sur PC

Publié le Lundi 22 avril 2024 à 10:45:00 par Cedric Gasperini

Réaliste, mais avec des stimpacks

Développé par MoreFun Studios, une filiale de Tencent Games, Arena Breakout: Infinite sortira prochainement sur PC. Avec "prochainement" qui veut dire "on ne sait pas encore, mais ce sera cette année".Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire pour la bêta fermée qui se tiendra début mai. Il suffit pour cela d'aller sur le site officiel Arena Breakout: Infinite est un FPS multijoueur dans lequel vous incarnez un militaire surentraîné qui débarque dans la Dark Zone de Kamona et va devoir y affronter des mercenaires, alors que le pays est en guerre.Les développeurs mettent l'accent sur le côté réaliste des combats, des sensations, des effets sonores.Vous pourrez modifier votre arme grâce à plus de 500 accessoires. Trousses de soins et stimpacks (vous avez dit réaliste ?) seront de la partie également, pour espérer survivre plus longtemps aux affrontements.