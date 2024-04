El Shaddai: Ascension of the Metatron HD est sorti sur Nintendo Switch

Publié le Lundi 29 avril 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Baby Babel

Jeu qui s'inspire (librement) des textes aporcryphes rejetés par l'Eglise en 364 lors du Concile de Laodicée, et notamment le Livre d'Hénoch, El Shaddai: Ascension of the Metatron HD vient de sortir sur Nintendo Switch.A la base, le jeu est sorti en 2011 sur PS3 et Xbox 360 et en 2021 sur PC, et vous pouvez même retrouver notre test de l'époque à cette adresse Il bénéficie de graphismes améliorés, d'une meilleure fluidité, d'une optimisation générale, notamment dans les temps de chargement, et inclue une BD, et un artbook.Dans ce mélange de combat et plateformes 2D et 3D, vous allez jouer Enoch, dont le but est d'aller punir les anges qui ont eu l’impudence de fricoter avec les humains et s’installer sur Terre créant ainsi des Nephilimsl, menaçant l’équilibre de la Terre. Les anges déchus sont planqués dans une sorte de grande tour de Babel, et vous allez devoir en parcourir les différents niveaux qui la composent.Le jeu est vendu 39,99 € en version classique et 69,99 € en version Deluxe.