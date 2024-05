- L'Alpha Test de Pizza Bandit est disponible

Publié le Jeudi 30 mai 2024 à 11:30:00 par Mohammed Yassine Azzouzi

RIP in pepperoni

Pizza Bandit est un jeu de tir à la troisième personne, en coopération jusqu’à 4 personnes et basé sur des missions ultra dynamiques.Le jeu se déroule dans un futur où le protagoniste, Malik, est un ancien mercenaire prêt à tout pour sauver… son restaurant de pizza. Alors que cellui-ci risque de disparaître, Malik est forcé de retourner à son ancienne vie, choisissant des missions de chasseur de prime à travers le temps, afin de tenter de préserver son rêve. Sa pizzeria lui sert de base où il élabore des stratégies et se prépare aux affrontements qui l'attendent.L’Alpha débute aujourd’hui et durera trois semaines, jusqu’au 16 juin. Les joueurs peuvent demander l'accès via la page Steam du jeu.