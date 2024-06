- MIO - Memories in Orbit : Un trailer et une sortie annoncée pour 2025

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 12:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Détruisez vos congénères pour mieux vous armer

MIO: Memories in Orbit est un jeu dans lequel vous incarnez Mio, un petit robot qui vient de se réveiller à l'intérieur de L'Arche. Explorez le vaisseau, combattez les robots corrompus et retrouvez vos souvenirs afin de comprendre ce qui s'est passé.Il s'agit d'un jeu solo de plateforme, d'exploration et d'aventure. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra explorer le vaisseau et récupérer des composants sur des robots corrompus pour améliorer vos compétences. Léviter, utiliser un grappin, grimper aux murs, générer des orbes ou créer des clones de vous-même, toutes ces améliorations vous seront nécessaires pour battre vos ennemis. Et il y en a, avec une trentaine d'ennemis aux dynamiques différentes et une quinzaine de boss, vous aurez bien besoin de toutes vos fonctionnalités de combat.MIO: Memories in Orbit est un jeu développé par Douze Dixièmes et édité par Focus Entertainment. Il sera disponible en 20225 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.