- MARVEL Vs. CAPCOM FIGHTING COLLECTION - ARCADE CLASSICS : Un nouveau trailer et une sortie annoncée sur PC et consoles

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

De grands pouvoirs impliquent des hadôken

Vous aimez les jeux de combat rétro avec un large choix de personnages ? Vous êtes un fan de Marvel et un nostalgique des jeux CAPCOM? Alors MARVEL Vs. CAPCOM FIGHTING COLLECTION: ARCADE CLASSICS va vous plaire !MARVEL Vs. CAPCOM FIGHTING COLLECTION: ARCADE CLASSICS est un regroupement de jeux de combat solo, multijoueurs local ou multijoueurs en ligne. Il reprend sept titres de jeux de combats à savoir : X-MEN: CHILDREN OF THE ATOM, MARVEL SUPER HEROES, MARVEL vs. CAPCOM CLASH OF SUPER HEROES, MARVEL vs. CAPCOM 2 New Age of Heroes, MARVEL SUPER HEROES vs. STREET FIGHTER, X-MEN vs. STREET FIGHTER et THE PUNISHER. Il sera donc possible de rejouer à tous ces jeux mais des fonctionnalités supplémentaires ont été apportées comme un mode de combat en ligne sur tous les jeux avec un classement mondial, un mode spectateur pour regarder les différents combats qui se jouent, un mode entraînement et une bibliothèque des musiques et des illustrations de la création des jeux.MARVEL Vs. CAPCOM FIGHTING COLLECTION: ARCADE CLASSICS est signé CAPCOM et sera disponible sur Steam , Nintendo Switch et PlayStation 4.