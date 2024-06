- Farmagia : Une sortie prévue le 1er Novembre 2024

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 11:50:00 par Clémentine Carrasqueira

Pourquoi envoyer au combat une créature quand on peut en avoir une armée ?

Cultivez vos monstres et combattez tous ensemble dans Farmagia. Dans ce jeu vous incarnez Ten un jeune fermier Farmagia qui cultive et contrôle ses monstres. La vie était paisible jusqu'à ce qu'un nouveau dirigeant prenne place. Entraînez vos compagnons, découvrez de nouvelles graines de monstres et combattez le régime oppressif de Glaza.Farmagia est un jeu solo d'action, d'aventure, d'exploration et de gestion. Pour avancer dans le jeu vous devrez trouver des graines de monstres et les cultiver pour créer votre armée. Entrainez les en les amenant au combat et découvrez d'autres graines de monstres pour compléter votre troupe. Trouvez les points faibles de vos ennemis et créez un groupe de combat avec les monstres adaptés. Au cours du combat, combinez vos monstres pour en obtenir un seul super puissant.Farmagia est un jeu développé par Marvelous Inc et édité par XSEED Games et Marvelous Inc. Il sera disponible le 1er Novembre 2024 sur Steam , Nintendo Switch et Playstation 5. Une version physique du jeu sera disponible en précommande en édition limitée pour Nintendo Switch et PlayStation 5 au prix de 59,99 €.