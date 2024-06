- Les Schtroumpfs – L'Épopée des Rêves : Un nouveau trailer et une sortie prévue pour le 24 Octobre 2024

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 11:40:00 par Clémentine Carrasqueira

Les Schtroumpfs rêvent-ils de moutons Schtroumpfs ?

Les Schtroumpfs sont de retour dans Les Schtroumpfs – L'Épopée des Rêves. Incarnez un de nos petits amis bleus et tentez de réveiller les autres Schtroumpfs du sort d'endormissement qu'a jeté Gargamel sur le village, avant que celui-ci ne l'atteigne. Entre rêves et cauchemars, saurez-vous retrouver votre chemin vers le réveil ?Les Schtroumpfs – L'Épopée des Rêves est un jeu de plateforme solo ou en coopération locale à deux joueurs. Pour avancer dans le jeu vous devrez compléter des niveaux colorés représentant les rêves des Schtroumpfs du village. Récoltez des objets magiques pour vous aider dans votre quête mais aussi des objets de personnalisation pour créer un Schtroumpf qui vous ressemble.Les Schtroumpfs – L'Épopée des Rêves est un jeu développé par Ocellus Studio et édité par Microids. Le jeu sera disponible le 24 Octobre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlaysStation 5 et Xbox Series.