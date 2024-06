- Darkest Dungeon II aussi sur Nintendo Switch en juillet

Publié le Mercredi 19 juin 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Un bel été s'annonce

Sorti l'année dernière sur PC, Darkest Dungeon II a été annoncé pour le 15 juillet sur PS4 et PS5. Il intègrera tous les DLC et toutes les mises à jour déjà sortis. On vient d'apprendre que le jeu sortira sur Nintendo Switch également, et à la même date. Et aussi avec les DLC et les mises à jour.Dans Darkest Dungeon II, vous allez incarner une douzaine de héros et de parcourir le monde à bord d'une diligence, dans le but d'éviter l'apocalypse. Cinq régions, cinq boss de fin et un hub de méta-jeu (Comme la sombre ville du premier opus) avec des améliorations persistantes entre les run vous attendent.Le jeu est d'ores et déjà en précommande, pour un prix de 38,99 €.