- Climber - Sky is the Limit : Maintenant disponible sur PlayStation

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

À droite après Green Boots

Entrez dans la peau d'un alpiniste et partez à la conquête des plus hauts sommets dans Climber: Sky is the Limit. Choisissez votre équipement, votre chemin, affrontez des conditions météorologiques extrêmes mais surtout, restez en vie.Climber: Sky is the Limit est un jeu solo de simulation de marche en montagne où vous incarnez un alpiniste. Pour avancer dans le jeu, il vous faudra prévoir un équipement adapté à toute situation. Et il y a de quoi prévoir avec des blizzards, des gouffres, des parois verticales, des traversées abruptes, des pentes glacées ou des crevasses. Prévoyez aussi des vivres et dressez le camp en avance pour ne pas vous retrouvez à devoir marcher de nuit. Mais attention car chaque chose que vous mettez dans votre sac à un poids, prenez donc garde à ne pas vous surcharger.Climber: Sky is the Limit est un jeu développé par A2 Softworks et Art Games Studio S.A. et édité par Art Games Studio S.A. et G-DEVS.com. Le jeu est disponible depuis 2022 au prix de 16,49 € sur Steam , Nintendo Switch et Xbox One mais est désormais aussi mis en ligne sur PlayStation 4.