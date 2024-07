- Dungeonborne : bientôt l'Early Access !

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

On mise tout !

Mithril Interactive vient d’annoncer le dernier playtest de leur très attendu RPG Dungeonborne. Ce test commence le 3 juillet, juste avant la sortie en accès anticipé. Pour participer, il suffit de demander l’accès sur la page Steam du jeu.Remarqué cette année lors du Steam Fest, il mélange dungeon crawling PvPvE et d'extraction de ressources “tout ou rien”. Explorez seul ou alors en petit groupe des donjons à la recherche de trésors et décidez quand cette chasse s'arrête. Sortez tôt et vous garderez vos gains, continuez l’exploration pour de plus grosses récompenses et vous risqueriez de tout perdre.Dans un univers de Dark Fantasy, plus d’une douzaine de combinaisons d’armes vous seront accessibles. Alors découvrez la classe qui vous correspond le mieux parmi des archétypes traditionnels comme le fameux Prêtre ou alors l’invétérable Combattant.