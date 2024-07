(TEST) Whisper: Le Début d'une Belle Amitié - Remastered (PC, PS5, Xbox Series)

Publié le Jeudi 4 juillet 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

La foire au saucisson de cheval

Même si elle vante les mérites de sa longue et belle carrière d'équitation, à chouchouter Petite plume, à faire des câlins à Caramel ou partir faire de longues promenades dans les bois avec Mirabelle, on a toujours eu des doutes sur les capacités de cavalière d'Inès.Sa petite taille, qui lui a même valu d'être refusée à l'école de jockeys, c'est pour dire, ne lui permettait pas de monter autre chose que des Shetlands.Finalement, elle s'est retirée des haras après avoir découvert que sans échelle, elle n'arriverait jamais à monter sur autre chose qu'un cheval miniature et, depuis, noie sa peine dans les jeux d'équitation.Parfois, "noyer" est d'ailleurs le bon mot.