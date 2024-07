Neckbreak : disponible sur vos consoles dès maintenant

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 11:00:00 par Rose Perthuisot

Pour cassez des cous ça casse des cous

Bienvenue à Crimson Tide, une ville futuriste et dystopique, remplie de gangs et d’individus frauduleux. Dans ce FPS rétro remis au goût du jour, vous serez dans la peau d’un justicier de jour, mais d’un meurtrier la nuit. Utilisez votre environnement pour défaire vos ennemis, sachez que n’importe quoi peut faire l’affaire autour de vous. Vous pourrez planifier stratégiquement vos attaques pour en tirer un maximum de ‘poings’ !Explorez et percez les secrets de la ville ainsi que les vôtres. Découvrez votre passé et prenez des décisions qui influencent l’histoire. 12 fins différentes sont disponibles et prennent environ 3 heures chacune alors découvrez pleinement l’histoire et abordez en tous ses recoins.Vous pourrez combattre le système en menant ou révolution ou bien sauver des individus.En bref, pleins de choses s'offrent à vous dans Neckbreak, que ce soit des combats intenses, de l’exploration en quête d’histoire ou bien des décisions morales.Foncez dans le tas et découvrez ce bel univers sur Nintendo Switch, Xbox Series X|S et Xbox One.