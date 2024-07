Ys X - Nordics : Une date de sortie annoncée pour le 25 Octobre 2024

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Brisez leur cordon !

Incarnez le jeune aventurier Adol Christin, qui se retrouve désormais lié à l’orgueilleuse pirate Karja Balta, par le mystérieux pouvoir du Mana dans Ys X: Nordics. Protégez le peuple de la baie d’Obelia de la guerre opposant les Normans et les Griegers en utilisant les pouvoirs acquis grâce à l'étrange lien qui unit nos deux protagonistes.Ys X: Nordics est un RPG solo d'action, d'aventure et d'exploration. Pour avancer dans le jeu vous devez combattre et accomplir des quêtes afin d'améliorer les compétences de vos personnages. Pour les combats il vous est possible d'alterner entre les deux personnages ou bien de les jouer simultanément. L'exploration, elle, peut se faire sur terre comme sur mer. En effet vous avez à votre disposition un bâteau vous permettant de voyager sur l'eau, de découvrir de nouvelles îles ou de participer à des batailles navales.Ys X: Nordics est un jeu développé par Nihon Falcom et PH3 GmbH et édité par NIS America. Le jeu sera disponible le 25 Octobre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.