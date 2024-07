(TEST) Acer Predator Altaïr : test d'un fauteuil gaming

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 11:30:00 par Cedric Gasperini

Altaïr, c'est le nom d'une étoile, hein

A bien y réfléchir, l'outil principal du gamer, le plus important, le plus primordial, le plus essentiel, le plus... plus de plus, en somme, ce n'est ni son clavier, ni son casque, ni sa souris, ni son écran... c'est son fauteuil.Posé le cul dessus pendant des heures et des heures, il est essentiel d'avoir un bon fauteuil pour ne pas mettre en souffrance son corps. Son dos, particulièrement. Et son cul aussi, quand même, parce que pour avoir eu un moment un fauteuil dont l'assise était complètement morte, je peux vous dire que se tanner le fion à la vis qui dépasse, y'a mieux comme épreuve de renforcement musculaire.Bref, on a testé un fauteuil.