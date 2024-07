- The First Templar : Un giveaway sur Gog.com

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Le secret des Templiers

Incarnez un templier Français dont la compagne a été déclarée comme hérétique. Découvrez les mystères de l'Ordre des Templiers, jouez un rôle dans la conspiration et percez le secret du Saint Graal.The First Templar est un RPG solo ou en coopération locale d'action et d'aventure. Pour avancer dans le jeu, vous devrez accomplir diverses quêtes afin d'enquêter sur l'Ordre des Templiers, mais aussi améliorer votre équipement et capacités. Si joué solo, il vous est également possible de prendre le contrôle du Templier ou de sa compagne à n'importe quel moment. Choisissez donc bien votre personnage pour l'emporter lors des combats.The First Templar est un jeu développé par Haemimont Games et édité par Kalypso Media Digital. Le jeu est disponible au prix de 9,99 € sur Steam et Xbox One mais un giveaway effectif jusqu'au 6 Juillet 2024 a été lancé pour obtenir le jeu gratuitement sur Gog.com