- The Falconeer : Gratuit jusqu'au 11 Juillet 2024 sur l'Epic Games Store

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Mieux vaut s'asseoir avec le hibou que voler avec le faucon

Incarnez un Falconeer, un puissant guerrier du ciel traversant un vaste monde océanique et pourfendez le ciel pour élucider le mystère de l'Ursee, de son peuple et de son histoire, dans le jeu The Falconeer.The Falconeer est un RPG solo d'action et d'aventure. Pour avancer dans le jeu il vous faut choisir une campagne et remplir des quêtes plus dangereuses les unes que les autres. En effet, entre protéger les vaisseaux contre les pirates, le kraken et autres menaces ou bien affronter des villes-crabes géantes et engager des duels aériens furieux contre le mystérieux Ordre mancien qui contrôle et réglemente la technologie vous allez être servis ! N'oubliez pas non plus d'améliorer les compétences de votre oiseau de guerre pour devenir le meilleur des Falconeer.The Falconeer est développé par Tomas Sala et édité par Wired Productions. Le jeu est disponible au prix de 19,99 € sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series. Il est aussi téléchargeable gratuitement sur l 'Epic Games Store jusqu'au 11 Juillet 2024.