- The Operator : une sortie prévue pour le 22 juillet prochain

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

c'est pas facile de bosser au FDI

Premier jeu de Bureau 81, The Operator met les joueurs dans la peau d’un agent gouvernemental, travaillant au FDI. Toute ressemblance avec une vraie organisation serait purement fortuite.Les agents, ce sont les Opérateurs. Leur but ? Mettre la main sur HAL, le cybercriminel le plus recherché actuellement.Inspiré de X-Files, The Operator est un puzzle narratif complexe, dans lequel il faudra reconstituer une histoire tumultueuse. Narratif et immersif, il saura vous plonger au cœur de l'enquête, aussi étrange soit elle.A l’aide d’outils de pointe, comme l'analyseur de vidéo, la base de données des citoyens, le bloc-notes ou bien encore un terminal informatique entièrement fonctionnel, le joueur devra étudier différents dossiers d'affaires. Que ce soit des meurtres, des personnes disparues ou bien l'évitement de cyberattaques, leur but est de dévoiler la vérité.Le jeu est d’ores et déjà ajoutable à la liste de souhait Steam et y sortira le 22 juillet prochain.