- Agatha Christie – The ABC Murders : disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 09:45:00 par Rose Perthuisot

Plongez vous dans la célèbre histoire du roman d’Agatha Christie, mais cette fois sur Playstation 5 et Xbox.Avec des graphismes améliorés pour ces versions consoles, le jeu vous mettra dans la peau de l’incontournable Hercule Poirot. L'intrigue, fidèle au roman de 1936, nous met sur les traces d’un tueur en série qui, pour signer ses crimes, laisse un guide des chemins de fers ABC sur les lieux.Développé par Artefacts Studio et Tower Five, il se joue à la 3ème personne.Vous pourrez investir dans plusieurs villes du Royaume-Uni, enquêter sur les scènes de crime, résoudre des énigmes et surtout… Faire des interrogatoires ! Regardez bien les émotions des personnages que vous interrogez et si leur propos sont cohérents, vous pourrez ainsi faire des déductions afin de resserrer l'étau sur le tueur.Afin de ne pas perdre le fil, vous aurez une frise chronologique à votre disposition, vous montrant l’avancée de vos investigations et les événements marquants de l'enquête.Alors, ne poireautez plus et partez à la poursuite du tueur.