GeForce NOW : Le catalogue s'aggrandit pour Juillet

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

The Falconeer (Gratuit sur Epic Games Store, 4 juillet)

The First Descendant (Steam)

Star Traders: Frontiers (Steam)

Wuthering Waves (Native et Epic Games Store)

Once Human (Nouvelle sortie sur Steam, 9 juillet)

Anger Foot (Nouvelle sortie sur Steam, 11 juillet)

The Crust (Nouvelle sortie sur Steam, 15 juillet)

Gestalt: Steam & Cinder (Nouvelle sortie sur Steam, 16 juillet)

Flintlock: The Siege of Dawn (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 18 juillet)

Dungeons of Hinterberg (Nouvelle sortie sur Steam et Xbox, PC Game Pass, 18 juillet)

Norland (Nouvelle sortie sur Steam, 18 juillet)

Cataclismo (Nouvelle sortie sur Steam, 22 juillet)

CONSCRIPT (Nouvelle sortie sur Steam, 23 juillet)

F1 Manager 2024 (Nouvelle sortie sur Steam, 23 juillet)

EARTH DEFENSE FORCE 6 (Nouvelle sortie sur Steam, 25 juillet)

Stormgate Early Access (Nouvelle sortie sur Steam, 30 juillet)

Cyber Knights: Flashpoint (Steam)

Content Warning (Steam)

Crime Boss: Rockay City (Steam)

Gang Beasts (Steam et Xbox, PC Game Pass)

HAWKED (Steam)

Kingdoms and Castles (Steam)

Le catalogue GeForce Now s'enrichit encore et toujours. Rappelons le fonctionnement, vous payez un abonnement et en échange vous avez accès à une seule bibliothèque de jeux sur PC qui regroupe plusieurs boutiques de ventes de jeux vidéo (Epic Games Store, Steam,etc...).Les jeux qui rejoignent la bibliothèque GeForce NOW tout au long du mois de juillet, y compris les 4 titres qui rejoignent le service cette semaine sont :Découvrez la liste des jeux de cette semaine :Les membres peuvent s'attendre à recevoir les informations suivantes dans le courant du mois :