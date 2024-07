- Food Truck Simulator : Disponible sur Switch

Publié le Vendredi 5 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

J'ai faim

Connus pour leur titre précédent, Gas Station Simulator, Drago Entertainment reviennent à la charge sur Nintendo Switch avec Food Truck Simulator.Déjà sorti au prix de 19,99 € sur PlayStation 4, Xbox One et Steam , il est maintenant Switch. Ce simulateur nous permet de gérer, comme son nom l’indique, un food truck. Que ce soit au niveau de la cuisine ou au niveau du business, organisez vous et faites prospérer l’affaire familiale.Préparez votre menu et essayez d’en vendre le plus possible. Vous aurez à votre disposition un large choix de recettes toutes plus savoureuses les unes que les autres pour satisfaire vos clients. Pour un maximum de réalisme, vous devrez également entretenir votre food truck et choisir votre emplacement de vente avec stratégie afin de rameuter le plus de clients possibles.Pour casser le côté répétitif, le jeu inclut de nombreux événements aléatoires, de quoi pimenter votre expérience, mais attention, tout le monde n’aime pas manger épicé.Il est disponible dès maintenant sur Switch !