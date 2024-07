Flint - Treasure of Oblivion : Un nouveau trailer

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

On est des vrais canailles, des maudits pirates.

Incarnez le capitaine Flint, accompagné de son fidèle second Billy Bones, et partez à la recherche d'un trésor légendaire promettant liberté et fortune dans Flint: Treasure of Oblivion. Recrutez vos membres d'équipage, améliorez vos compétences au combat et explorez les mers et océans pour atteindre votre objectif.Flint: Treasure of Oblivion est un RPG solo d'action et d'aventure. L'une des spécificités du jeu est sa narration. En effet, grands fans de la BD franco-belge, les développeurs ont utilisé des cases de BD pour narrer les réactions et interactions entre les personnages, changeant des bulles de dialogues ou doublages habituels. Au-delà des larges zones d'explorations, allant de Saint-Malo à l’Amérique Centrale, le jeu possède un système de combats en tour par tour inspirés de ceux de jeux de rôles et donc orchestré principalement par des jets de dés. Pour devenir meilleur au combat, il vous faudra donc améliorer vos compétences mais aussi vos dés.Flint: Treasure of Oblivion est un jeu développé par Savage Level et édité par Microids. Il sera disponible à la fin 2024 sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series.