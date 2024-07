Spilled! : Nouveau look et nouvelle démo

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

Mission nettoyage !

Développé par Lente, Spilled! est un jeu de nettoyage tranquille, dans lequel votre mission est de nettoyer des déversements de pétrole avec un bateau. Vous pourrez alors recycler les matières que vous trouvez, gagner des pièces et ensuite améliorer votre bateau. Plusieurs zones sont disponibles ce qui permet au joueur de voyager un peu hors de sa routine de ménage.En plus de ça, vous pourrez sauver plusieurs animaux par zone, qui sont bloqués ou en situation délicate.Une grosse nouveauté, d’ailleurs annoncée au Summer Game Fest, est que le jeu a été entièrement refait visuellement. Grâce à ses très bons débuts avec une campagne Kickstarter, un artiste a pu être recruté afin de mettre le jeu au goût du jour. Une nouvelle démo gratuite est donc disponible afin que tout le monde puisse constater cette évolution significative et profiter dès maintenant du jeu.Avec une très belle maîtrise du pixel art et son air d’aventure cosy, la démo gratuite est dès maintenant disponible sur Steam