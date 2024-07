The Legend of Heroes - Trails through Daybreak II : Une sortie annoncée pour début 2025

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Menez l'enquête à coup d'épée

Le peuple de Calvard profite d’une vie paisible jusqu’au jour où une terrible série de meurtres impliquant une mystérieuse bête écarlate enclenche ne trouble leur quotidien tranquille. De nombreuses factions se mobilisent mais comment faire la différence entre ceux qui veulent protéger le peuple et ceux qui veulent juste profiter de la situation pour gagner du pouvoir ? C'est à vous, Van Arkride de mener l'enquête dans The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II.The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II est un RPG solo d'action, d'aventure et d'exploration. Pour avancer dans le jeu il vous faudra accomplir des quêtes afin de récolter des indices et améliorer votre personnage. Pour vous aider dans votre aventure, il vous est possible de faire équipe avec des personnages du jeu. Il vous faudra aussi combattre les factions ennemies qui vous mettent des bâtons dans les roues ou tentent d'asservir le peuple.The Legend of Heroes: Trails through Daybreak II est développé par Nihon Falcom et PH3 GmbH et édité par NIS America. Le jeu sera disponible sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 début 2025.