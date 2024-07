Let's School : disponible à partir du 16 juillet sur consoles

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 10:30:00 par Rose Perthuisot

Dur dur d'etre un dirlo

Développé par Pathea, les créateurs de My Time at Portia, Let’s School est un jeu de gestion dans lequel vous incarnez le principal d’une école. Vous devrez alors par exemple former votre propre équipe d’enseignants, licencier ceux qui ne sont pas à la hauteur et concevoir les meilleurs programmes qui soient pour vos élèves.Au-delà de ça, vous devrez choisir comment est faite votre école, un peu comme à la manière des Sims. Quelle salle de classe va là, comment est construite la piscine etc. Vous pourrez décider librement de l’architecture, qu’elle soit horizontale ou bien verticale.Malgré son style mignon, certains aspects du jeu sont plus complexes qu’il n’y paraît. En effet, chaque élève a des ambitions uniques, qu’il faudra faire en sorte de réaliser.Et, aussi étonnant que cela puisse paraître, vous avez une vie, en dehors de ce rôle chronophage de directeur, ce qui vous amènera à gérer des situations différentes au cours de votre partie.Alors ne perdez pas de temps et commencez dès maintenant ce métier à plein temps. Déjà disponible sur Steam au prix de 18,99 €, il sortira le 16 juillet sur Switch, PS4/5, Xbox Series X/S et Xbox One.