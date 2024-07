True Colours : Une arrivée sur console le 10 Juillet 2024

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Montrez votre vrai visage

Incarnez un personnage à votre nom dans le simulateur de rencontre True Colours. Stoppez votre vie banale grâce à votre rencontre avec de nouveaux collègues. Apprenez à les connaître, séduisez les et découvrez leurs histoires mais n'oubliez pas que leur vie est entre vos mains.True Colours est un jeu solo de simulation de rencontres à choix multiples. Dans ce jeu vous devez faire les bons choix pour découvrir et créer une relation avec les différents personnages qui vous sont proposés. Gagnez leur confiance pour les séduire et développer une relation saine, ou bien trahissez-les et incarnez un personnage violent et sordide juste car vous le pouvez. Mais attention à ne pas vous faire attraper.True Colours est un jeu signé Borealis et déjà disponible sur Steam au prix de 13,79 € depuis le 4 octobre 2023. Le jeu débarque le 10 Juillet 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.