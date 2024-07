Ark of Charon : Disponible en accès anticipé

Publié le Mercredi 10 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Les humains sont tous morts

Protégez et guidez la dernière pousse de l'arbre monde à tout prix dans Ark of Charon. Dans ce jeu, l'arbre monde s'est desséché et avec lui l'humanité s'est éteinte. Mais il reste un espoir avec sa dernière pousse sur laquelle vous voyagez. Guidez la et protégez la au péril de votre vie pour l'amener à sa destination finale et maintenir la vie sur Terre.Ark of Charon est un jeu solo de gestion, stratégie et de construction bac à sable. Pour avancer dans le jeu il vous faut faire grandir votre colonie pour protéger et entretenir la pousse de l'arbre monde. Pour cela, récoltez des ressources, construisez des bâtiments, champs, machines et redécouvrez des savoirs anciens laissés par les Humains. Mais attention, votre voyage n'est pas un long fleuve tranquille et vous serez attaqués. Protégez vous et construisez des armes afin de pouvoir vous défendre.Ark of Charon est développé par Angoo Inc et SUNSOFT et édité par SUNSOFT. Le jeu est disponible sur Steam en accès anticipé au prix de 20,99 €.