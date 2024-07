- Shroom Siege : Une démo sur Steam le 6 Août 2024

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Les bousiers sont l'un des insectes les plus forts du monde

Incarnez un petit champignon et prenez le contrôle d'insectes aux design japonisants et aux particularités multiples afin de conquérir l'arène dans Shroom Siege.Shroom Siege est un jeu solo ou en coopération de stratégie et de combat. Dans ce jeu vous avez êtes dans une équipe (bleu ou orange) et devez l'emporter sur l'autre. Pour celà, 3 manières de gagner : tuer tous ses adversaires, prendre contrôle du bousier et faire rouler la bouse jusqu'au bout de la plateforme ou bien répandre les spores de sa couleur à toutes les lanternes. À vous de choisir quelle stratégie adopter. Les combats se font en équipe de 4 contre 4 joueurs mais pas de panique si vous n'avez pas d'amis à votre portée car des IA les remplaceront.Shroom Siege est un jeu signé Upside Down Bird et une démo du jeu sera disponible sur Steam le 6 Août 2024.