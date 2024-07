Busway Islands : Une sortie sur consoles le 11 Juillet 2024

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

À quelle heure passe le prochain ?

Embarquez sur des petites îles colorées au style low poly et restaurez le trafique ferroviaire et automobile dans Busway Islands.Busway Islands est un jeu solo de casse-têtes dans lequel vous devez organiser les routes pour qu'il n'y ait pas d'accidents. Pour celà il vous faut retourner ou échanger des morceaux de routes afin qu'ils se suivent et soient dans le bon sens. N'oubliez pas de mettre des barrières et des feux afin que personne ne se fasse renverser. Le jeu propose 35 îles aux puzzles les plus complexes les uns que les autres.Busway Islands est un jeu signé Rising Moon Games et est disponible sur Steam au prix de 2,99 € depuis le 20 Avril 2023. Le jeu sera disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series le 11 Juillet 2024.