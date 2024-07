Paper Ghost Stories - Third Eye Open : Une sortie annoncée pour le 5 Septembre 2024

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Je vois des gens qui sont morts

Incarnez Ting, une jeune fille ayant la capacité de voir les défunts, accompagnée de son amie Xiu, le fantôme d'une petite fille, dans Paper Ghost Stories: Third Eye Open. Aidez les morts à être en paix avec eux même pour partir vers l'au-delà et aidez les vivants à passer leur deuil en paix. Mais attention, tous les esprits ne sont pas bienveillants, découvrez vite si votre pouvoir est un don ou bien une malédiction.Paper Ghost Stories: Third Eye Open est un jeu narratif solo. Traversez cinq épisodes de la vie de Ting allant de la découverte de ses pouvoirs à sa tentative de sauver sa famille. Pour avancer dans le jeu il vous faut explorer les environs et aider des esprits pour obtenir des informations utiles. Attention cependant car tous les fantômes ne sont pas de votre côté et certains pourraient bien vouloir vous piéger. Il vous faudra aussi être vif d'esprit pour résoudre les casse-têtes qui se dressent devant vous.Paper Ghost Stories: Third Eye Open est développé par Cellar Vault Games et édité par Chorus Worldwide Games. Le jeu sera disponible le 5 Septembre 2024 sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 5 et Xbox One. Pour les plus curieux, une démo est déjà disponible.