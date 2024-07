Satisfactory : La 1.0 débarque enfin le 10 septembre

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 11:30:00 par Rose Perthuisot

Comment ça des nouvelles toilettes ?

Après 5 années de développement, le jeu de Coffee Stain Studios quittera enfin l’accès anticipé le 10 septembre prochain avec sa nouvelle 1.0.Jouable de 1 à 4 joueurs, ou plutôt, ingénieurs, Satisfactory est un jeu de construction d’usines en monde ouvert, mêlant exploration et combat. Le but est de cartographier la planète afin d’en exploiter les ressources et ainsi construire des fabriques complexes et automatisées. Les joueurs doivent également industrialiser le transport, rechercher de nouvelles technologies et optimiser leurs constructions.Les nouveautés de cette 1.0 ? Des nouvelles toilettes à la technologie avancée dans le HUB, au plus grands plaisir des travailleurs intolérants au lactose, qui pourront enfin tirer la chasse. Au-delà de ça, le jeu a également été optimisé, des bugs ont été corrigés et certains angles de gameplay ont été revisités afin de rendre le jeu plus fun et accessible.Depuis ses débuts en accès anticipé jusqu'à la très attendue version 1.0, Satisfactory a conquis le cœur de millions de joueurs avec son gameplay immersif et son évolution constante basée sur leurs retours. Très à l'écoute, les équipes ont pris le meilleur de ce que les joueurs avaient à proposer et l’ont intégré pour proposer un gameplay qui leur correspond.Alors, retrouvez le jeu, en accès anticipé mais plus pour longtemps, sur Steam et l’Epic Games Store dès maintenant.