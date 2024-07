The Legend of Heroes - Trails through Daybreak : Disponible dès maintenant sur consoles

Publié le Lundi 8 juillet 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Devez un héro

The Legend of Heroes ajoute un nouvel opus à sa licence avec The Legend of Heroes : Trails Through Daybreak. Ce jeu prend place dans un univers fantastique où vous incarnerez Van, un jeune homme répondant à l'appel d'une jeune fille réclamant ses services d'enquêteur, négociateur et combattant pour empêcher le royaume de tomber dans le chaos.The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est un RPG solo d'action et d'aventure. Pour parfaire votre mission, il vous faudra explorer votre environnement, compléter des quêtes en interagissant avec un grand nombre de PNJ et rallier à votre cause d'autres personnages qui vous accompagneront et vous aideront à combattre les monstres se dressant sur votre passage. Lors des phases de combats, vous pourrez choisir qui se tiendra à vos côtés et avec quel équipement ainsi que passer d'un mode de combat en temps réel à un mode de combat en tour par tour.The Legend of Heroes: Trails through Daybreak est développé par Nihon Falcom et PH3 GmbH et édité par NIS America. Le jeu est disponible sur Steam au prix de 59,99 € depuis le 2 mars 2023 mais est sorti le 5 Juillet 2024 sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5.