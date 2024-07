SunnySide : Une nouvelle mise à jour

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Après le pluie vient le beau temps

Vivez votre vie dans SunnySide. Dans ce jeu vous pourrez construire votre ferme, élever vos animaux mais aussi partager des moments avec les PNJ et pourquoi pas en tomber amoureux ?SunnySide est un RPG solo de gestion et de construction. Dans ce jeu vous devez cultiver des plantes pour pouvoir les vendre et ainsi commencer à améliorer votre ferme. Plus de 113 cultures différentes sont à votre disposition. Le jeu propose de nombreuses activités secondaires comme de la pêche de la cuisine avec plus d'une centaine de recettes, fabriquez votre propre tofu artisanal, fermentez de la bière et de la sauce soja, pressez vos propres huiles,etc. Vous pouvez aussi partager des moments sociaux en allant vendre votre production aux commerces du coin, aux magasins de la grande ville ou à la foire agricole le week-end et créer des liens avec plus de 27 PNJ. Un système de combat basé sur des cartes est aussi disponible car il vous est possible d'explorer des grottes pour obtenir des ressources mais surtout aider un de vos amis à retrouver la mémoire.Pour améliorer votre expérience de jeu, celui-ci vient d'intégrer une nouvelle mise à jour ajoutant encore plus de cultures, de nouveaux décors et objets pour vos constructions architecturales, une maison de départ pour que les joueurs puissent faire vivre leur pulsion de décorateur un peu plus tôt dans le jeu et il est désormais possible de sauvegarder en dormant dans les grottes afins de pouvoir explorant le monde encore plus loin.SunnySide est développé par RainyGames et édité par MergeGames. Il est disponible depuis le 14 Juin 2024 sur Steam au prix de 29,99 €. Il sera mis en ligne sur PlayStation 5 et Xbox Series le 16 Août 2024.