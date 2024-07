BLEACH Rebirth of Souls : coming soon !

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 10:00:00 par Rose Perthuisot

On sabre pas que le champagne apparemment

Dans BLEACH Rebirth of Souls, incarnez votre personnage préféré de la saga lors de combats captivants. Pour l’instant, Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Uryu Ishida, Yasutora Sado sont de la partie et bien d’autres seront prochainement annoncés.Chaque personnage a des capacités spéciales bien à lui et a surtout son sabre, doté de pouvoirs uniques. Ce dernier change de forme si votre adversaire prend l’avantage sur vous et vous permettra peut être d’obtenir une victoire inattendue.Malgré un beau trailer qui laisse espérer un bel arc histoire ainsi que du multijoueur, Bandai Namco ne nous a pas présenté tout le gameplay de ce jeu et nous attendons donc de ses nouvelles pour très bientôt.Bientôt disponible sur Xbox Series X/S, PS4 et PS5, il est déjà ajoutable en liste de souhait sur Steam