- Bare Butt Boxing : des infos sur les nouveaux modes de jeu

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 10:45:00 par Rose Perthuisot

mettez un slip par pitié

Développé par Tuatara Games, Bare Butt Boxing est, comme son nom l’indique, un jeu de combat avec des personnages aliens habillés un peu légers. Pas de jugement, on est pas tous égaux face au style.Jouable jusqu'à 6, le but du jeu est simple, boxer vos ennemis pour les faire traverser des portails ou bien simplement les mettre K.O. Cela vous permettra de gagner des points et ainsi de remporter la partie.De nombreux items farfelus sont disponibles pour mettre toutes les chances de votre côté, comme des aspirateurs (oui, c’est étrange), et vous pourrez même vous essayer au lancer de pots de fleurs !Plusieurs cartes sont disponibles et elles sont toutes truffées de pièges. Découvrez la salle d’arcade dont le sol tombe ou bien des sommets de montagnes avec un vent qui vous pousse.Jouer vous rapporte des pièces qui vous permettront d’acheter de quoi vêtir vos personnages, ou pas, chacun son truc.La 1.0 arrive le 1er août et avec elle, ce sont 3 nouvelles maps et 2 modes de jeu supplémentaires qui débarquent. Un mode Football proposera notamment de jeter des balles géantes sur les adversaires.Alors soyez dans les starting blocks sur Steam et sur Switch. Le jeu y est disponible pour 12,49 €.