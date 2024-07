- La Japan Expo 2024, c'est cette semaine !

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 11:00:00 par Inès Pouille

Un 23e impact au sommet

Naoki Yoshida, le producer de Final Fantasy XIV et XVI (vendredi et samedi uniquement).

Daisuke Iwhiwatari, le chef créatif (le papa) de Guilty Gear.

Tetsuhiro Hirakawa, l’auteur du récent manga best-seller Nine Peaks (vendredi uniquement).

Adeline Chetail, la doubleuse française de renom, derrière les voix de Zelda (BOTW & TOTK), Jinx dans la série Arcane, ou encore Yor Forger dans la VF de l'anime Spy x Family.

La plus grande convention de la culture pop asiatique de France rouvre de nouveau ses portes dès ce jeudi 11 juillet jusqu’au dimanche 14 juillet pour sa 23ème édition !Au programme, quelques invités assez exceptionnels sont à l’honneur, comme chaque année, parmi lesquels :Bien entendu, ce ne sont pas les seuls, ils sont des dizaines à passer au salon durant la semaine, que ce soit pour des conférences ou des dédicaces.En ce qui concerne les nouveautés des stands, on a appris récemment que Nintendo comptait se servir d’une partie de son stand pour monter un Nintendo Pop-up Store temporaire, à l’image de ce qui se fait déjà au Japon. Un teasing aussi bienvenu que cruel, car la France ne peut toujours pas se targuer d’avoir une boutique officielle permanente sur son sol.Naturellement, l’équipe Gamalive sera présente jeudi et vendredi pour couvrir un maximum l’événement ! Arthur et moi comptons bien refaire un passage approfondi dans les stands traditionnels pour vous dénicher quelques pépites comme l’année dernière, tandis que Sylvain tracera son propre chemin.