(TEST) Huawei Freebuds 6i, de bons écouteurs bluetooth

Publié le Mardi 9 juillet 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

The Sound of Science

Nous avons testé une nouvelle fois des écouteurs intra auriculaires (in ear) Bluetooth. Démocratisés très largement pour les smartphones, ils sont de plus en plus utilisés par les possesseurs de PC portables.En témoigne cette scène amusante de deux ados équipés de leur ordi, qui jouaient en ligne au fast-food, profitant de la connexion gratuite pour une fois de qualité suffisante, et qui ont très largement bavé sur les écouteurs qu'ils utilisaient, l'un premier prix donc forcément foireux, l'autre hyper chers mais "y'a de la latence si je perds c'est à cause du son".Parce que quand on est nul dans un jeu, c'est forcément un problème d'accessoire.Et donc ? Ceux-ci ? Ils font le job ?